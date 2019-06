Manolas-Napoli, Gazzetta: la Roma vuole la clausola, De Laurentiis no! L'affare si sblocca solo in un caso

Ultime notizie calcio Napoli - L’obiettivo di calciomercato del Napoli resta il difensore centrale greco della Roma Kostas Manolas. In attesa che si riesca a trovare un punto d’incontro con la Roma, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’accordo col difensore greco è stato raggiunto.

"Il problema resta la clausola, perché il club giallorosso la pretende per intero e, dunque, vuole 36 milioni di euro cash. Il Napoli non è disposto a spendere questa cifra e vorrebbe inserire nella trattativa una contropartita tecnica (Diawara o Mertens). La questione è destinata ad andare avanti almeno fino al primo luglio, quando scadrà il termine utile per esercitarla, la clausola. Dopodiché, a meno di novità dell’ultima ora, le due società potranno anche trattare in altri termini, soprattutto se il giocatore dovesse impuntarsi nel voler andare a Napoli"