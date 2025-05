Calciomercato SSC Napoli - Un calciatore molto vicino ad un trasferimento è Jonathan David, attaccante del Lilla che si svincola a fine stagione:

“La Juventus è attenta da tempo. Non unica, ovviamente, perché il canadese fa gola a molti proprio per il combinato disposto delle sue qualità e del regime di svincolo ed è per questo che il ds del Napoli, l’ex bianconero Giovanni Manna, vuole stringere i tempi per evitare l’inserimento della concorrenza”