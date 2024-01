Mangala-Napoli, fumata bianca vicina! Formula "particolare", spuntano le cifre: ecco cosa manca per chiudere

Mercato Napoli. Dopo la finale di Supercoppa, De Laurentiis ha annunciato l'arrivo di altri due acquisti nella sessione invernale di mercato. Uno di questi potrebbe essere Orel Mangala, centrocampista del Nottingham Forest.

Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino sulla trattativa Napoli-Mangala:

L’ipotesi più accreditata in questo momento è quella del passaggio in prestito con obbligo di riscatto da parte del Napoli (fissato a 25 milioni di euro) a fine stagione. Ma soltanto al verificarsi di determinate condizioni (che possono essere le presenze o gli obbiettivi come l’accesso alla zona Champions). C’è di più. A giugno, Mangala firmerebbe un ricco quadriennale alla corte di De Laurentiis che evidentemente ha allettato il belga e sta facendo pendere l’ago della bilancia per gli azzurri. Il Nottingham, però, chiede anche il prestito oneroso - di circa 5 milioni di euro - per i prossimi quattro mesi. Al netto del classico gioco delle parti, l’impressione è che Nottingham e Napoli siano finalmente vicine alla fumata bianca.