Dalla Spagna - Il Manchester City bandisce il Napoli, vuole Fabian Ruiz a parametro zero

Caso Fabian Ruiz, il Napoli riflette sul futuro del centrocampista spagnolo. Secondo As Fabian Ruiz, che ha il contratto in scadenza nel 2023, potrebbe lasciare il Napoli in estate, per permettere al club partenopeo di non perderlo a parametro zero.

Fabian Ruiz col Napoli

Manchester City su Fabian, gli aggiornamenti

Il centrocampista spagnolo piace al Manchester City, ma il club inglese non si sarebbe lanciato nella trattativa perché Aurelio De Laurentiis è considerato un "osso duro".

Secondo quanto riporta "Carrusel Deportivo" i Citizens avrebbero addirittura bandito il Napoli per questo motivo e vogliono aspettare la scadenza del contratto di Fabian Ruiz per prenderlo, tra un anno, senza dover trattare con De Laurentiis. A riportarlo è l'edizione online del Corriere dello Sport.