Malfitano a CN24: "Ancelotti ha imposto un'inversione di tendenza sul mercato a ADL. Icardi? Non esclude l'arrivo di James"

Ultime calciomercato Napoli - Mimmo Malfitano ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live":

"Scrissi un mese e mezzo fa dell'idea Icardi-Napoli e de Laurentiis disse che non l'avrebbe mai preso. In quella sua smentita non ho mai creduto perchè ho sempre pensato fosse solo di natura strategica. Così come ho riso molto sul tweet del Napoli contro Gazzetta perchè scrissi che Insigne e Allan fossero sul mercato. In questo momento è la volontà di Icardi che ha già fatto sapere all'Inter di voler andare solo alla Juve, nemica storica dei nerazzurri. L'Inter non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente e questo aspetta potrebbe aprire il discorso in chiave Napoli. Sono fiducioso sul fatto che Icardi possa ascoltare la proposta partenopea. James Rodriguez? Non dipende da Icardi, con il colombiano siamo vicini ad un accordo. Ancelotti ha imposto a De Laurentiis l'inversione di tendenza sulla conduzione societaria: il presidente non vuole problemi sui bilanci ed ha dato disposizione a Giuntoli di vendere per reinvestire tutto sul mercato perchè ha deciso di fare una squadra competitiva"