Maldini al Napoli, molti contatti nelle ultime ore! Moretto e Romano svelano la trattativa

Calciomercato Napoli, ultime notizie: nuovi aggiornamenti dai giornalisti Matteo Moretto e Fabrizio Romano che fanno il punto su YouTube per quanto riguarda la trattativa tra Napoli e Atalanta per Daniel Maldini.

"Daniel Maldini resta nella lista della Juventus. Può essere un’opportunità per il Napoli. Contatti diretti con l’Atalanta, il Napoli come fa di solito cerca di andare a toccare più porte per cercare di controllare il mercato e poi andare sull’opzione migliore. Il Napoli sta seguendo Maldini, potrebbe essere una delle opzioni più semplici. Nelle ultime ore ci sono stati molti contatti", ha dichiarato Matteo Moretto.

Gli fa eco Fabrizio Romano: "Maldini può uscire in prestito con diritto di riscatto. Ci ha provato anche la Lazio, ma mai c’è stato un accordo con l’Atalanta".