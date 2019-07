Malcuit in pressing su Pepè per farlo fimrare subito evitando la Premier League: il retroscena

Come sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport un ruolo importante in questa trattativa per Nicolas Pepè ce l'ha anche Kevin Malcuit. Il terzino del Napoli è uno dei migliori amici dell'attaccante del Lille e sta provando a convincerlo ad accettare la proposta del Napoli declinando le sirene provenienti dalla Premier League:

"L’aspetto più importante è la volontà del giocatore, affascinato dalle sirene della Premier, che hanno le sembianze del Manchester United. Per questo sta facendo pressing di squadra Kevin Malcuit, che il Napoli ha ingaggiato un anno fa proprio dal Lilla, e che è grande amico di Pépé. L’ivoriano si è mostrato interessato a una esperienza italiana ma di non aver ancora deciso. Vedremo se nei prossimi giorni le parti si avvicineranno e magari una telefonata di Ancelotti può avere il suo peso. Di sicuro il Napoli è passato in vantaggio. E il tecnico spinge"