Malcom-Napoli, il Barcellona fissa le condizioni per cederlo. Altri tre club sul brasiliano [ESCLUSIVA]

Ultimissime notizie Napoli calciomercato: il nome nuovo per il mercato del Napoli è quello di Malcom Filipe Silva de Oliveira, attaccante del Barcellona. Per tutti, più semplicemente noto come Malcom. La notizia è stata lanciata la scorsa notte e sebbene il suo agente in esclusiva a Calcio Napoli 24 Live abbia tentato di calare le aspettative del club sulla fattibilità dell'operazione, abbiamo provato ad indagare sulla pista che porterebbe Malcom in maglia azzurra.

MALCOM NAPOLI: NOTIZIA ESCLUSIVA

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calcio Napoli24 da fonti vicine al club spagnolo, il Napoli avrebbe effettivamente chiesto Malcom al Barcellona. Il club blaugrana, secondo le nostre indiscrezioni, non ha affatto escluso la cessione dell'attaccante brasiliano, ma è evidente che la riuscita della trattativa dipenderà ampiamente dal mercato in entrata del Barcellona, al momento impegnato a perseguire il clamoroso ritorno di Neymar in Catalogna.

Se l'attaccante del PSG dovesse tornare a calcare il prato del Camp Nou, il Barcellona sarebbe praticamente costretto a vendere Malcom per liberare un posto da extracomunitario e consentire, così, l'arrivo di Neymar.

Il Barcellona ha comunque preventivamente fissato il prezzo e ha comunicato al Napoli che Malcom costa 50 milioni di euro e che sono disposti ad intavolare una trattativa per una cessione solo a patto che l'operazione sia a titolo definitivo o, al limite, in prestito con obbligo di riscatto. Insomma, più o meno le stesse condizioni imposte dal Real Madrid per la cessione di James Rodriguez. Non solo, perché a differenza del Real Madrid, al Barcellona non hanno alcuna fretta di fare cassa: anzi, stando a quanto sostengono i dirigenti blaugrana in contatto con il Napoli, per Malcom sarebbe pronta a scatenarsi una vera e propria asta, che coinvolgerebbe le squadre già attualmente interessate. Hanno già bussato alla porta del Barcellona il Milan, l'Inter e l'Arsenal.

Più semplice, invce, appare tutto sommato il raggiungimento di un eventuale accordo con il giocatore. Malcom al momento percepisce un ingaggio di circa 4,7 milioni di euro, cifra che rientra senza problemi negli standards del Napoli. Il calciomercato Napoli è ormai avviatissimo: si attendono ulteriori sviluppi.

