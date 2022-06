Mal di pancia in casa Napoli: Elmas, Demme e Politano vogliono andare via

Calciomercato Napoli, Giuntoli deve fare i conti con il "mal di pancia" di tre calciatori: si tratta di Eljif Elmas, Matteo Politano e Diego Demme. Tutti e tre i giocatori sono insoddisfatti del minutaggio offerto da Spalletti e reclamano più spazio. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola fa il punto sulla situazione, descrivendo i malumori dei tre calciatori azzurri.

Diego Demme

Demme

Il centrocampista tedesco Diego Demme non ha trovato molto spazio e vorrebbe giocare di più. Su di lui è piombato l'Eintracht Francoforte, che vorrebbe riportare Demme in Bundesliga: il problema è l'ingaggio alto e le richieste della SSC Napoli, anch'esse troppo alte, che al momento frenano la trattativa.

Matteo Politano

Politano

Situazione molto simile per Matteo Politano. Com'è risaputo, l'attaccante del Napoli è un obiettivo del Valencia di Gattuso, che ormai lo corteggia già da qualche settimana. Anche per Politano, però, non si trova un accordo: il problema, ancora una volta, è rappresentato dalle richieste economiche del Napoli.

Eljif Elmas

Elmas

Mal di pancia arrivano anche da Eljif Elmas, che reclama più spazio. Al momento non sono arrivate indiscrezioni circa trattative in corso con altri club, ma evidentemente Elmas vorrebbe maggiori garanzie tecniche per evitare di ritrovarsi ai margini della squadra.