Maksimovic verso l’addio al Napoli, Gazzetta: piace a Inter e Lazio e all'estero, ma trapela la volontà del serbo

Calciomercato Napoli - Nikola Milenkovic è di nuovo lì, al centro delle trattative. Con Inter e Milan pronte ad entrare in azione sul mercato dei difensori, del quale fa parte anche il centrale serbo del Napoli Nikola Maksimovic.

“Sono ancora più avanzati i contatti per Nikola Maksimovic, ormai a fine corsa con il Napoli. Con il contratto in scadenza l’ex del Torino sta vagliando le offerte. Come detto, l’Inter prepara un restyling in difesa e la sua candidatura è da tempo all’attenzione di Marotta ed Ausilio. Allo stesso tempo anche alla Lazio si fa il suo nome, senza trascurare le opzioni estere. Ma lui preferisce restare in Serie A”