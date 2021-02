Maksimovic verso l'addio, Il Mattino: ha fatto capire al Napoli che non ha intenzione di rinnovare, è un caso borderline

Calciomercato Napoli - E poi c'è Maksimovic. Il suo è un caso borderline, secondo l'edizione odierna de Il Mattino.

"Il centrale serbo ha fatto capire benissimo al Napoli che non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto che andrà in scadenza a giugno. Ciò nonostante, però, Gattuso è praticamente costretto a doverlo schierare vista l'assenza di altri centrali. Sempre titolare in Europa League, in campionato è stata l'opzione di riserva per Gattuso quando ha dovuto fare a meno dei due titolari. Mai, però, si era ritrovato nella condizione di affidargli le chiavi della linea arretrata in coppia con Rrahmani, esordiente a tutti gli effetti"