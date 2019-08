Maksimovic sorride, Tuttosport: il Napoli gli ha garantito il rinnovo del contratto e l’aumento dell’ingaggio

Nel Napoli bolle qualcosa in pentola anche sul fronte dei difensori, secondo l’edizione odierna di Tuttosport:

“Chiriches finito improvvisamente nella lista di sbarco. Giuntoli gli sta cercando una nuova destinazione: Tonelli non ha ancora ricevuto il via libera per andare in prestito alla Fiorentina anche perché potrebbe essere la stessa società viola ad acquistare Chiriches. Maksimovic, invece, dopo aver vissuto la settimana pre Firenze in maniera non serenissima, è tornato con il sorriso largo. Il Napoli gli ha garantito il rinnovo del contratto (quello attuale scadrà nel 2021) e l’aumento dell’ingaggio”