Maksimovic-Napoli, c'è l'accordo sul rinnovo! Il CorSport annuncia cifre, dettagli e data della firma

Il primo rinnovo del Napoli sarà quello di Nikola Maksimovic: si chiuderà entro l'Inter. Entro la Befana, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Il primo rinnovo, insomma, sarà quello di Maksimovic: il difensore della Nazionale serba, titolare come i colleghi di un contratto in scadenza nel 2021, firmerà fino al 2024 (l’ingaggio sarà quasi raddoppiato rispetto a quello attuale), con opzione per un ulteriore anno. L’accordo definitivo, secondo quanto è emerso dall’incontro andato in scena a Roma prima della partita con il Genk con Fali Ramadani, il manager di Nikola, sarà siglato entro il 6 gennaio. La Befana: giorno della sfida con l'Inter. Tutto dipende dagli impegni e dalle rispettive agende: la notizia, però, è che l’intesa è arrivata. In questo caso c’è: si firma"