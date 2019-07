CALCIOMERCATO NAPOLI - Dopo aver passato la scorsa stagione tra la Fermana e la Frattese, il portiere Antonio Maisto resta in Campania per una nuova avventura, ma lascia il Napoli a titolo definitivo. Il portiere di proprietà degli azzurri fino ad oggi, è infatti pronto ad affrontare una nuova avventura e a firmare con il Giugliano e giocare quindi la prossima stagione in Serie D.

di Simone Scala