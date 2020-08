Lyanco-Napoli, sondaggio degli azzurri! Tuttosport: il Torino vuole 12mln più bonus, Giuntoli mantiene il brasiliano in lista

Calciomercato Napoli - Marco Giampaolo si prenderà ancora qualche giornata per riflettere sul destino di tutti. In particolare, il nuovo tecnico del Torino intende prendersi un po’ di tempo per valutare alcuni giovani a disposizione, come racconta Tuttosport:

“Lyanco ha virtualmente le valigie in mano. C’è stato un sondaggio del Napoli, che però sta sondando anche altre piste (il brasiliano non è in cima alla lista del ds azzurro Giuntoli). Allo stesso tempo il Toro ha detto no all’offerta dello Sporting Lisbona (6 milioni per il 50% del cartellino). Cairo chiede almeno 12 milioni, più 3 di bonus. In azione anche il Bologna: Lyanco è la prima scelta di Mihajlovic per la difesa, ma il prestito oneroso proposto dai felsinei non scalda Vagnati”