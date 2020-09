Luperto piace a Genoa e Spezia, Tuttosport: il difensore si avvicina sempre di più all'addio al Napoli

Calciomercato Napoli - Filtra ottimismo ma tempi più lunghi per il ritorno di Mattia Perin al Genoa. La trattativa con la Juventus è in stallo ma le parti proseguono il lavoro per trovare un accordo come racconta Tuttosport:

“Il Genoa può offrire al giocatore un posto da titolare proprio nella stagione degli Europei, oltre ad un ambiente che Perin conosce alla perfezione da tempo: formula e ingaggio sono invece da studiare. In difesa invece Luperto del Napoli, che piace anche al neopromosso Spezia, si avvicina sempre di più, mentre per Bonifazi, uno degli obiettivi, il nodo principale è l'ingaggio”