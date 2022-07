Marca, Jimenez a CN24: "Lunin verso la permanenza a Madrid, ingaggio alla portata del Napoli: il punto su quest'operazione"

Ultime notizie mercato Napoli – Ruben Jimenez, giornalista del quotidiano spagnolo “Marca”, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 TV (canale 79 del DTT) nel corso del programma CalcioNapoli24 Live:

"Ad inizio mercato Lunin era dato in uscita, ma in questo momento fonti vicine al Real Madrid dicono che dovrebbe restare. Ha, infatti, giocato le ultime amichevoli dando segnali importanti. Il suo stipendio è sotto il milione di euro e quindi è ampiamente nelle corde del Napoli. Sono arrivate per lui offerte dalla Serie B spagnola, a partire dal Leganes. La volontà del club è quella di cederlo, eventualmente, all'estero. Pur non avendo giocato molto, ha dato dimostrazione di grande affidabilità. Si allena sempre con Courtois, il miglior portiere al mondo, e si allena con i migliori attaccanti, a partire da Karim Benzema".