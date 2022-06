Lukaku torna all'Inter? L'ad Antonello frena: "Va verificata la sostenibilità finanziaria"

Serie A - Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato della possibilità del ritorno in nerazzurro di Lukaku a margine della Milano Jumping Cup.

Ecco le parole di Antonello:

Acquisti come quelli di Dybala e Lukaku possono essere sostenibili?

"Oggi, in questo momento storico, è fondamentale coniugare competitività sul campo e sostenibilità economico-finanziaria. Questo è il lavoro che stiamo facendo, tutte le scelte che il club farà sul mercato saranno ispirate a questi due principi. Dovremo essere competitivi sul campo ma rispettare anche quei paletti che la UEFA sta disegnando in questo momento sul FFP, è un momento transitorio che ci porterà alle nuove regole che entreranno in vigore dal 2024/2025. Tutto si può fare, ma tenendo in considerazione la sostenibilità economico-finanziaria".

Per Lukaku sono già stati superati ostacoli importanti?

"C'è grande volontà da parte sua di tornare, va verificata la fattibilità economico-finanziaria".

Operazione da chiudere entro il 30 giugno?

"Cercheremo di farlo nei tempi corretti".