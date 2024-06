Lukaku-Napoli, Manna studia la formula per affondare il colpo: due soluzioni per convincere il Chelsea

Calciomercato SSC Napoli - C'è sempre l'interesse per Lukaku che vorrebbe lavorare con Conte e accetterebbe l'ipotesi Napoli. Ma c'è da trovare la quadra con il Chelsea, a raccontarlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Il Napoli studia il mercato dei centravanti per preparare l’alternativa. Lukaku è un nome gradito, il prestito è la formula più adatta ma Manna pensa anche ad un investimento di 20-25 milioni con un contratto biennale più opzione per il terzo, ma l’attaccante dovrebbe abbassare le pretese rispetto ai 7,5 milioni di euro percepiti alla Roma. Piacciono anche Dovbyk del Girona che, però, preferisce l’Atletico Madrid e Gimenez del Feyenoord che aspetta la vetrina Coppa America, in attesa di proposte di club che giocano le coppe europee".