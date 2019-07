Lukaku, l'agente: "L'Inter sta provando seriamente a prenderlo"

Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Non c'è nessuna novità sono venuto per parlare con il direttore per capire meglio la situazione. Vedremo le decisioni che prenderanno loro. I tempi? non li decidiamo noi è chiaro che se il giocatore vuole essere preso, bisogna muoversi. Le cifre? Non le so, non ho mai fatto i numeri: magari i 70 milioni sono quelli che hanno in mente. Bisogna chiedere alla società. L'Inter ci sta seriamente provando, è un obiettivo dichiarato. Ma non è detto che poi si raggiungano sempre. Resta ancora un sogno comunque difficile"