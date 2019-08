Lukaku diserta gli allenamenti del Manchester United, pronta una super multa da parte della dirigenza!

Calcio mercato Napoli - Quello di Romelu Lukaku rischia di diventare un vero e proprio caso di mercato. Il centravanti belga, infatti, vuole fortemente l'Italia, dove è conteso dalla Juventus e dall'Inter, e per centrare questo suo obiettivo ha deciso di usare il pugno duro e di arrivare alla rottura con il suo club, il Manchester United.

Lukaku multa

Oggi, infatti, non si è presentato agli allenamenti, continuando ad allenarsi con i ragazzi delle giovnaili dell'Anderlecht e, per questo motivo, stando a quanto riportato dal quotidiano britannico "Mirror", l'intenzione dei Red Devils sarebbe quella di multare il ragazzo con una sanzione di 400mila euro, vale a dire lo stipendio percepito in due settimane dall'ex Everton. Al momento, fanno sapere da Manchester, non hanno nessuna idea sul quando il giocatore deciderà di tornare agli ordini di Solskjaer.