Luis Maximiano-Napoli, dalla Spagna: il Granada apre alla cessione, la formula

Il portiere portoghese del Granada Luis Maximiano è stato accostato al Napoli e la retrocessione della squadra spagnola dalla Liga ha cambiato lo scenario e i corteggiatori del portoghese si sono moltiplicati, come raccontano i colleghi spagnoli di Marca.

Luis Maximiano via dal Granada?

Nonostante la clausola di Maximiano sia passata da 25 milioni a 12,5 milioni di euro con la retrocessione, il Granada era deciso a non cedere il portiere per meno di quella cifra, e ciò aveva dissuaso gran parte dei club interessati. Ora però il club andaluso sarebbe disposto a negoziare un trasferimento, uno scenario in cui il Napoli sarebbe ancora una volta nella posizione migliore.

Luis Maximiano-Napoli, la formula giusta

La formula allo studio sarebbe quella di un trasferimento che prevede un prestito con un'opzione di acquisto obbligatoria di circa dieci milioni di euro nel caso in cui il Granada non ottenga la promozione dopo la prossima stagione. Così la squadra andalusa potrebbe riavere Maximiano se riuscisse a fare il salto in Liga.

