Lucca-Napoli, nuovo affondo in estate! Gazzetta: Manna studia il colpo, il retroscena

Calciomercato Napoli - Oggi (domani, ndr) avversari, in futuro chissà. Lorenzo Lucca, centravanti 24enne dell'Udinese, sarà uno dei protagonisti della sfida del Maradona contro il Napoli: l'ex Ajax, come vi abbiamo raccontato su CalcioNapoli24, è seguito con attenzione dal ds Giovanni Manna che lo vede come alternativa ideale a Lukaku per l'anno prossimo.

Lucca-Napoli aggionamenti

Della stagione di Lucca e dell'interessamento del Napoli ne ha parlato l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Nell’estate non potendo sentirsi sicuro di arrivare a Lukaku, Giovanni Manna tirò fuori dalla propria cartella le relazioni che si era fatto su Lorenzo Lucca, ripensò ai pomeriggi investiti per studiare l’ex enfant prodige e poi bussò con discrezione all’Udinese. Il mercato (quello estivo) ha sconfinato nell’appagamento più totale, Lukaku è atterrato a Castel Volturno e dopo aver superato diffidenza e pregiudizi s’è imposto da leader, però Lucca non è mai sparito dal data-base di Manna e resta un obiettivo per la prossima stagione".