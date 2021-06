Il Mattino: offerta ufficiale dalla Spagna per Lozano! Svelato il club interessato, non è il Real di Ancelotti

Il calcio mercato Napoli stenta a decollare. Tutto è ancora in una fase di stallo. Giuntoli e Spalletti continuano i breafing al telefono per disegnare la squadra della prossima stagione ma anche per organizzare il doppio ritiro (prima a Dimaro e poi a Castel di Sangro).

Calciomercato Napoli, offerta Siviglia-Lozano

Lo staff tecnico azzurro sa che prima De Laurentiis vorrebbe vendere, capire quali dei suoi assi potrebbero andar via e poi procedere al ricambio. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino il Napoli calcio ha ricevuto un'offerta ufficiale per un suo gioiello dalla Spagna: si tratta di Hirving Lozano, ma non è del Real Madrid di Ancelotti bensì del Siviglia.