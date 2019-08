Lozano-Napoli, Van Bommel: "I media stanno accelerando la trattativa! Non siamo preoccupati, sono fiducioso sull'infortunio"

Calciomercato Napoli - Il club di Aurelio De Laurentiis sta accelerando per chiudere la trattativa per Hirving Lozano, attaccante del PSV, per cui gli azzurri si stanno muovendo con insistenza dopo l'incontro con il suo agente, Mino Raiola.

Calciomercato Napoli, futuro Lozano: parla Van Bommel

Del futuro e dell'infortunio di Lozano ne ha parlato il tecnico del PSV, Van Bommel in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno dei preliminari di Europa League contro l'FK Haugesund:

"E' fatta col Napoli? Io penso che stiano certamente accelerando più i media. Noi non siamo preoccupati, ne sentiremo parlare. L'infortunio? Sono stato abbastanza fiducioso dopo l'infortunio della scorsa partita. Non si è allenato ieri, ora dobbiamo vedere come sta. C'è tempo fino alla gara di giovedì sera".

Infortunio Lozano col PSV

Napoli, i dettagli dell'incontro con Raiola

Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, per la cronaca, nel corso del loro incontro con Mino Raiola hanno trovato un accordo sostanziale. Colazione con vista mare, poi ultima seduta, per discutere degli elementi ostativi: i diritti di immagine dell’attaccante, che comprendono un accordo quasi decennale (scadenza 2028) con la Nike e le commissioni da riconoscere a Raiola. Sembra quasi tutto risolto. Per la firma saranno necessari alcuni giorni, ma l’affare non può essere messo in discussione. Lozano dovrebbe vestire la maglia del Napoli.

Con la benedizione di Carlo Ancelotti che ha inserito il giocatore in cima alla lista dei desideri fin dallo scorso dicembre. Probabilmente, al primo posto della lista, davanti anche a James Rodriguez. Raiola tra l'altro prima di volare in Portogallo ha contattato i vertici del PSV per comunicare che ormai il “dado è tratto” e il messicano ha già il bagaglio pronto.