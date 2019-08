RAI, Venerato a CN24: "Lozano costato 45 milioni per il bonus relativo alla fascia Champions. Tonelli alla Fiorentina in prestito"

LOZANO Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista della RAI, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

Lozano-Napoli, i dettagli dell'affare

"L'affare si è chiuso dai 42 ai 45 milioni. Si arriva a 45 milioni per i bonus relativi alla seconda fascia del Napoli in Champions League. Le rate sono quattro e non tre".

James Rodriguez, c'è negatività

"Il Napoli non cede e non offrirà il prestito con obbligo di riscatto. Non so che fine farà James Rodriguez. La negatività è aumentata, la situazione è cambiata. Un paio di settimane fa il Napoli era in una posizione favorevole: il Real doveva prendere Neymar e quindi James doveva esser ceduto, ma ad oggi il Real non prende Neymar e quindi la situazione è cambiata. Poi si è infortunato Hazard, Bale non è stato ceduto. Quello che mi arriva da Castel Volturno è grande negatività. Poi il mercato chiude il 2 settembre, non c'è una dead-line: se Perez chiama l'ultimo giorno di mercato per cederlo in prestito, il Napoli lo prende".

Su Icardi

"Il problema è il giocatore, l'Inter è disponibile. In questo momento è un no di Icardi, poi la situazione può cambiare. Per me non esiste il prender tempo. Credo che il Napoli debba capire l'evolversi della trattativa. Icardi sa che l'Inter non lo farà più giocare, Conte quando prende una decisione non la cambia. Lui aspetta la Juventus che deve cedere gli esuberi in attacco".

Sulle cessioni

"Tra oggi e domani il Napoli sta definendo tutto per il passaggio di Tonelli alla Fiorentina. La formula è il prestito con diritto di riscatto e non mi risulta nessun obbligo legato a presenze". "Verdi? L'idea è quello di tenerlo in rosa ma aspettiamo il 2 settembre".