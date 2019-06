Lozano-Napoli, rilancio al PSV: sul piatto 50 milioni! Il giocatore ha accettato l'offerta di De Laurentiis

Calciomercato Napoli, rilancio per Lozano - Aurelio De Laurentiis continua a lavorare con il suo diesse Cristiano Giuntoli dopo le indicazioni ricevute da Carlo Ancelotti. Destinazione Olanda, dal PSV tramite Mino Raiola. Perché il primo obiettivo come esterno d'attacco è sempre Hirving Lozano. Nelle ultime ore, riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha formulato un rilancio per l'attaccante di 40 milioni di euro più bonus per un totale di 50. Proprio quanto aveva richiesto il PSV in avvio di trattativa. Al messicano, invece, è arrivata una proposta di 2.5 milioni per un contratto di cinque anni, Lozano ora è molto propenso ad accettare e il suo agente, Mino Raiola, si è convinto con la proposta di De Laurentiis.