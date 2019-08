Lozano-Napoli, CdM: la trattativa era quasi conclusa, saltò a causa di contrasti con Raiola. Ora Giuntoli ci riprova, defilati PSG e Valencia

Calcio mercato Napoli - Un nome che torna in auge in casa Napoli è senza dubbio quello di Hirving Lozano. Viste le difficoltà per arrivare ad James Rodriguez, gli azzurri stanno valutando le alternative ed è per questo motivo che Cristiano Giuntoli, secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, avrebbe riaperto i contatti per il messicano. Per lui, infatti, la trattativa era di fatto molto ben avviata: 45 milioni al PSV ed ingaggio da 4 milioni al giocatore. Restava da trovare l'intesa solo in relazione ai diritti d'immagine, ma l'affare frenò a causa di attriti con Raiola venuti fuori durante l'affare Manolas.

Lozano Napoli

A favorire gli azzurri c'è il fatto che al ragazzo restano poche alternative e per questo anche il PSV potrebbe fare uno sconto: il Valencia è bloccato dalle tensioni tra il direttore generale ed il presidente, mentre il PSG è bloccato dal caso Neymar, con il futuro del fenomeno brasiliano che resta tutto da scrivere.