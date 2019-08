Lozano - Napoli, blitz di Raiola: faccia a faccia con ADL all'hotel Vesuvio fino a tarda notte. In mattinata si limano i dettagli contrattuali

Calciomercato Napoli - Hirving Lozano è più vicino di quanto non si possa pensare. Lo riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport che fornisce alcuni aggiornamenti in tal senso.

Lozano-Napoli, summit ADL-Raiola fino a tarda notte

L'attaccante messicano del PSV ha detto sì alla proposta del Napoli e nella serata di ieri verso le 20.30 è arrivato a Capodichino il suo agente, Mino Raiola, il quale è stato prelevato dall'autista di Aurelio De Laurentiis e portato all'hotel Vesuvio dove alloggia in queste ore il patron del Napoli. È lì che si è consumato un meeting di mercato. Perché i contratti sono pronti e nel faccia a faccia di ieri, proseguito fino a tarda notte, si è discusso dei dettagli. Come lo si farà questa mattina, tanto è vero che Raiola ha un volo prenotato per le ore 14 da Napoli. Il mercato del Napoli si muove, continuando a valutare anche le piste Icardi e James. Ma al momento quella del messicano è la pista più calda.

Infortunio Lozano, gli aggiornamenti