Dall'Olanda - Lozano ha litigato con il tecnico Van Bommel: il Napoli è più vicino

Calciomercato Napoli - Hirving Lozano continua ad essere l'obiettivo del Napoli. Il calciatore messicano sembra ormai alla separazione dal PSV dopo l'eliminazione dai preliminari di Champions League che hanno anche sancito la rottura con il tecnico Van Bommel che ha sostituito proprio Lozano nel momento chiave del match.

Lozano

Notizie calcio Napoli - Lozano più vicino dopo la rottura con Van Bommel

Nuove indiscrezioni giungono dall'Olanda sul fronte Hirving Lozano. Secondo il Voetbal International, il messicano avrebbe di fatto rotto con l'allenatore Van Bommel e ritiene chiusa la sua esperienza in Eredivisie. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata la sostituzione al 75' della gara contro il Basilea. Per questo motivo, secondo i colleghi olandesi, il trasferimento di Lozano in maglia azzurra è sempre più vicino.