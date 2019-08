Calciomercato Napoli - Hirving Lozano a brevissimo diventerà ufficialmente un giocatore del Napoli. L'attaccante messicano, come riferisce il corrispondente messicano di Marca, Daniel Reyes, sarà a Roma martedì dove sosterrà gli esami medici in una clinica privata. Mercoledì poi si recherà a Napoli e giovedì dovrebbe essere presentato come nuovo giocatore del Napoli. Oggi non è stato convocato per la partita del PSV contro l'Heracles.

Hirving Lozano