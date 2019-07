Lozano-Napoli, l’affare torna di moda? Caso Raiola, Gazzetta: Mino ha digerito male una clausola voluta da De Laurentiis

Il Napoli sempre più straniero non è soltanto una moda esterofila. La tendenza sarà invertita visto la legislazione fiscale legata al cosiddetto Decreto crescita, approvato in Parlamento lo scorso mese. Lo afferma l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

“Fra i due litiganti Icardi e Pepé, il terzo a godere potrebbe diventare Lozano, attaccante esterno messicano del Psv. Sembrava potesse finire in Premier invece è rimasto in Olanda. Attenti però che qui c’è un’altra variante da considerare: il Mino vagante. Raiola è l’agente di Lozano e con il Napoli ha chiuso il mese scorso un complicato contratto per Manolas. I bene informati dicono che abbia digerito male una clausola voluta da De Laurentiis su regole di comportamento ed eventuali multe per l’agente in caso di dichiarazioni offensive. Porterà, Mino, considerato che anche Insigne è un suo protetto, un altro suo gioiello a Napoli?”