Lozano-Napoli, Il Mattino: E' fatta, firma nei prossimi giorni! Pagamento a rate, ieri mail al Psv

Calciomercato Napoli, entra nel vivo la trattativa per l'acquisto dell'ala messicana del Psv, Hirving Lozano. L'edizione odierna de Il Mattino a firma Marco Giordano ricostruisce la giornata chiave di ieri, in cui pare siano stati trovati accordi di massima tra tutte le parti

Con Mino Raiola è stato presente agli incontri anche l’avvocato Vittorio Rigo, legale che da sempre affianca l’agente negli aspetti tecnici. Accanto a De Laurentiis, invece, il figlio Edo, il ds Giuntoli e l’uomo dei conti, Andrea Chiavelli. Una riunione operativa che si è chiusa tra sorrisi, il rinvio di qualche dettaglio da limare ed un accordo che condurrà Hirving Lozano ad essere un giocatore del Napoli. Dopo il meeting, il Napoli non ha perso tempo: al PSV è arrivata la prima offerta ufficiale da 42 milioni, con il 20% che andrà al Pachuca, club messicano che ha lanciato Lozano. Inoltre, c’è la possibilità del classico pagamento spalmato su più annualità, per non gravare troppo sul bilancio stagionale. La mail è arrivata agli olandesi nel tardo pomeriggio: ovviamente, restano documenti da firmare e controfirmare, qualche dettaglio su qualche percentuale che ancora manca: il passo, però, è stato fatto. Siamo ai dettagli, mancano pochissimi step per la firma: la sensazione che tutto possa chiudersi prima di questo fine settimana è molto forte