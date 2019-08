Lozano-Napoli, Il Mattino: due giorni di visite mediche, venerdì sarà a disposizione di Ancelotti

Ultime Napoli - Intanto cresce l'attesa per l'arrivo di Lozano, il primo rinforzo dell'attacco atteso domani mattina per le visite mediche a Villa Stuart a Roma e che potrebbe arrivare, quindi, già in serata in Italia.

Lozano-Napoli, domani e giovedì le visite mediche, venerdì sarà a Castelvolturno

Come riporta Il Mattino:

"Il messicano dopo aver ultimato i controlli medici dovrà poi firmare il contratto con De Laurentiis alla Filmauro, operazioni che dovrebbero mettersi a punto tra domani e giovedì. L'arrivo a Castelvolturno dovrebbe poi materializzarsi venerdì (a meno dell'anticipo a domani pomeriggio) con la sua prima giornata di lavoro con il gruppo azzurro. Lozano sarà l'alternativa a Callejon a destra ma potrà giocare anche a sinistra laddove Ancelotti può già contare su Insigne e Younes".

Lozano