Lozano-Napoli, Il Mattino: ADL vuole i diritti di immagine, uno sconto dal Psv e pagamento dilazionato

CN24 vi aveva parlato in esclusiva di Lozano-Napoli, curiosità sul contratto col PSV: la clausola rescissoria è legata alla Champions League. L'edizione odierna de Il Mattino conferma e aggiunge che prrosegue il lavoro con il Psv e con Raiola, l’agente dell’esterno che piace tanto ad Ancelotti. Resta però da perfezionare l’intesa sia con il club che con il messicano. Il Psv chiede i 42 milioni della clausola rescissoria ma il Napoli vuole provare a chiudere a cifre più basse e poi, al di là della cifra, restano da definire le modalità di pagamento.

L’altro ostacolo da superare è relativo ai diritti d’immagine del messicano perché per quanto riguarda l’ingaggio si potrebbe trovare una convergenza intorno ai 4 milioni (bonus compresi). Il Napoli è al lavoro per strappare un doppio sì e per chiudere positivamente un’operazione sulla quale sta lavorando da tempo: trattativa tornata calda in questi giorni. Le chance sono aumentate dopo l’eliminazione del Psv nei preliminari di Champions con il Basilea: di colpo è venuta meno una vetrina molto attesa da Lozano e nello stesso tempo il club olandese non potrà più contare sulla disponibilità di un’entrata economica molto importante. Lo scenario è cambiato rispetto a inizio estate e dopo un interessamento del Valencia l’unico club che continua a spingere per lui è il Napoli.