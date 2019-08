Lozano-Napoli, Gazzetta rivela: c'è l'accordo economico, ma ADL vuole per sé i diritti d'immagine. La reazione di Hirving

Calciomercato Napoli - Continuano i problemi tra il Napoli ed Hirvingo Lozano per chiudere definitivamente la trattativa e portare così il messicano a vestire la maglia azzurra. Come si legge nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'ostacolo maggiore tra l'attaccante e De Laurentiis è rappresentato dai diritti d'immagine. Ecco quanto scritto dalla rosea oggi in edicola:

"I diritti d'immagine rappresentano il vero ostacolo nella trattativa con Hirving Lozano. La questione è nelle mani di Mino Raiola che starebbe trattando il giocatore del Psv Eindhoven anche con il Psg. Il Napoli s’è detto disposto a pagare i 42 milioni della clausola, all’attaccante messicano ha offerto 4 milioni di euro a stagione per i prossimi 5 anni. Eppure l’operazione non decolla, si fa fatica a chiuderla. Le difficoltà nascono per i diritti d’immagine che Aurelio De Laurentiis pretende tutti per sé. Ma il ragazzo ha stipulato diversi contratti, addirittura si dice che guadagni più con la pubblicità che col calcio. Insomma, Lozano non è disposto a rinunciare gratis a quanto ha già in essere e vorrebbe che il Napoli rivedesse l’accordo economico. Eventualità che il club non vuole prendere in considerazione. E la questione resta in stand by".