Lozano-Napoli, tutto fatto e valigie pronte! CorSport: mercoledì visite a Villa Stuart, le cifre dell'affare per PSV e calciatore

Calciomercato Napoli - Mentre gli azzurri si muovono per gli ultimi tasselli da restituire a Carlo Ancelotti, Hirving Lozano si appresta ad approdare in città e vestire la maglia azzurra. L'aereo del messicano, però, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, potrebbe tardare:

succede nel calcio del Terzo Millennio, quando di mezzo ci sono contratti da trascrivere (e da tradurre) e poi da sistemare questioni varie che riguardano chi compra, chi cede, i diritti d’immagine, le commissioni e anche le percentuali da dirottare al Pachuca. Volo Eindhoven-Napoli, in realtà ci vorrebbe poco, però ci sta che muti il piano e che si dilati l’attesa: el Chucky attende solo il via libera, ha già preparato anche i bagagli, e gli serve l’ok per salutare i compagni che stasera (ore 20) giocheranno con l’Heracles. Bisogna aver pazienza, a questo punto, e rimuovere quel filo d’ansia che però a Castel Volturno non si avverte, avendo consapevolezza che nel blitz di Raiola sia stato concluso un affare sul quale andrà soltanto sistemata la ceralacca".

Lozano - Napoli, è fatta: la data delle visite mediche

Da valutare infine anche l'infortunio, nonostante dal PSV assicurino che non è nulla di grave: una semplice contusione, ma da smaltire. Lozano attende che passi qualche ora e poi potrà sottoporsi alle visite mediche di rito della SSC Napoli: potrebbero essere sistemate in calendario - all’ultimo momento - per martedì o più probabilmente, ed evitando inutili corse, essere fissate per mercoledì a Villa Stuart.

Lozano lascia il PSV

Costo di Lozano per il Napoli: le cifre

Il Psv si ritroverà con un bonifico bancario di quarantadue milioni di euro, ma nel corso dei prossimi tre anni: la prima rata, ovviamente, verrà pagata immediatamente e il resto della clausola rescissoria sarà rispettata entro il 2022. A Lozano andranno quattro milioni di euro a stagione, per un quinquennale che lascia tranquillo il Napoli, essendo stato chiarito anche ogni aspetto sui diritti di immagine.