Lozano-Napoli, De Laurentiis attende per compiere la mossa giusta. Gazzetta: ADL vuole capire le mosse di Raiola

L’affare relativo a James Rodriguez è una partita a scacchi che si preannuncia lunga e di non semplice lettura, nonostante il colombiano si sia promesso a Carlo Ancelotti e all’azzurro partenopeo, come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il Napoli, comunque, tiene vive altre piste.

“L’altro fronte in attacco riguarda Hirving Lozano, sul messicano del Psv, ieri si è mosso il Valencia, Anche qui lo scacchista De Laurentiis attende per compiere la mossa giusta, sfruttando tutto il tempo a sua disposizione per capire se può arrivarci e che partita gioca Raiola. Sostiene Garri Kasparov, uno dei più grandi maestri e campioni. «La più grande capacità negli scacchi risiede nel non consentire all’avversario di mostrarti ciò che è capace di fare». Il presidente del Napoli ha fatto sua questa filosofia. Questa strategia pagherà?”