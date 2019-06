Lozano-Napoli, Cronache di Napoli: "Ha detto al suo agente che gli azzurri sono solo la terza scelta"

L'edizione odierna di Cronache di Napoli scrive su Hirving Lozano: "Hirving Lozano aspetta la Premier. A Mino Raiola, il suo agente, il messicano ha ribadito di considerare il Napoli solo una terza scelta, dopo le inglesi (Tottenham e Manchester United) e il PSG. I 2,5 milioni più bonus offerti al giocatore sono una proposta allettante ma non abbastanza per il giocatore e infatti Raiola si siederà al tavolo col Napoli per trattare e far alzare la base fissa inserendo bonus. Ma, oltre alla voglia di Premier di Lozano, c' è da piegare la resistenza del Psv Eindhoven: il club olandese, infatti, valuta il messicano non meno di 50 milioni, mentre il Napoli sinora è fermo a 40"