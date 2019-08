"Voglio giocare la Champions: non chiedo altro". Napoli è stata la prima scelta di Lozano: decisivi tre fattori

Calciomercato Napoli - Hirving Lozano aspetta solo l'ufficialità per trasferirsi alla corte di Carlo Ancelotti come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il quotidiano rivela anche una sorta di retroscena legato all'attaccante messicano il cui procuratore è Mino Raiola:

"El Chucky era già convinto, e da un bel po’, però restava il Psv, mica facile convincerlo, nonostante la clausola rescissoria: quarantadue milioni, tutti d’un fiato, per liberare quel messicano tutto genio e anche un pizzico di sregolatezza, capace di uscire dagli equivoci sin da maggio per spiegare al Mondo cos’avesse in testa: «Voglio giocare in Champions League, con i grandi e contro i grandi. Altro non chiedo». Napoli è stata la prima scelta, subito, e quel venticello caldo del San Paolo, i complimenti di Ancelotti, le lodi di De Laurentiis, il lavoro nella penombra di Giuntoli hanno avuto potere persuasivo".