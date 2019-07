Lozano-Napoli, Cdm - Giuntoli incontra Raiola per abbassare il prezzo fatto dal Psv

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riferisce alcuni aggiornamenti circa le trattative calde che vedono coinvolto il Napoli. Dal quotdiano si legge:

Giuntoli con Raiola ha parlato anche di Lozano, si cerca d’abbassare le pretese del Psv Eindhoven che chiede 50 milioni di euro, il nodo dei diritti d’immagine è complesso ma superabile perché c’è l’intesa di massima con il giocatore e il suo entourage.

Per sbloccare l’affare Lozano non è necessaria la partenza di Insigne per cui non sono arrivate al Napoli offerte congrue. Un’eventuale proposta irrinunciabile per il capitano azzurro darebbe ossigeno alle casse del club azzurro e al monte ingaggi, la portata del mercato in entrata dipende anche da quello in uscita ma le trattative per James e Lozano possono essere sostenute anche da altre cessioni.