Cammaroto: "Lozano verso l'addio al Napoli, piace al Borussia Dortmund per Sancho! ADL vuole evitare un Ounas bis..."

Emanuele Cammaroto, operatore di mercato, scrive così su NapoliMagazine in merito al calciomercato SSC Napoli:

"Infine Lozano: il ragazzo non è contento della situazione e vuole spazio, Gattuso non può garantirglielo. Pare che l'ambientamento stia migliorando e magari accade un miracolo nel finale di stagione e il mondo cambia. Oltre le suggestioni, al momento la realtà in atto è che si lavora per una cessione. Il Napoli è stato chiaro con Raiola: non vuole deprezzare un affare costato tanto un anno fa e se l'agente porta un'offerta di 40 milioni il messicano può partire. L'Everton e alcuni club spagnoli ci pensano, mi risulta che il giocatore piaccia anche in Germania, soprattutto al Borussia Dortmund per il dopo Sancho. Non sono ancora arrivate con una cifra congrua e allora il piano B potrebbe essere una cessione in prestito. Gli azzurri non fanno però un prestito secco, per non ripetere quanto accaduto con Ounas tornato alla base e ora da ricollocare, quindi o il messicano va con obbligo di riscatto o con un prestito oneroso che diventa un impegno tacito per un viaggio senza ritorno".