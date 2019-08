Lozano-Napoli, AS: il messicano non esclude James! Pronto il rilancio, ADL convinto che si farà

La SSC Napoli è sempre più vicina a Hirving Lozano, lo confermano anche in Spagna. Secondo quanto infatti riferisce il quotidiano As, il club di Aurelio De Laurentiis è davvero vicino alla chiusura per l'esterno messicano in forza al PSV. Tutto virtualmente fatto: la società partenopea pagherà la clausola rescissoria da 42 milioni e il giocatore percepirà un ingaggio da 4.5. L'agente Mino Raiola è già in città per definire l'accordo.

Tuttavia - puntualizza il quotidiano iberico - la firma di Lozano non chiuderà le porte ad James Rodriguez. Anzi. Carlo Ancelotti ha chiesto ben due rinforzi e ADL, convinto che alla fine si farà, proverà ad accontentarlo, contando ancora sull'alleanza indiretta di Zinedine Zidane. Il tecnico del Real Madrid, infatti, non ha convocato il giocatore per l'amichevole contro la Roma. Il Napoli così è convinto che alla fine Florentino Perez cederà, pur di non cederlo ai rivali dell'Atlético Madrid. Trasferimento in prestito con diritto di riscatto: è questa la volontà di De Laurentiis, il che permetterebbe di pagare il giocatore soltanto nel 2020. Col giocatore, intanto, c'è già l'accordo totale.