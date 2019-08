Sky - Lozano al Napoli, presto l'annuncio. Llorente chiede 4 mln l'anno ed una commissione alta per il suo fratello-agente

Calciomercato Napoli - Manuele Baiocchini, giornalista Sky, ha parlato durante l'edizione di Sky Sport 24. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Lozano al Napoli, è praticamente fatta: i contratti vanno per le lunghe, le pagine sono tante e le postille molte, ma ci sono pochi dubbi sul fatto che sia un giocatore del Napoli. Presto ci sarà l'annuncio. Affare da 42 milioni di euro, è tutto definito. Llorente? Può essere una soluzione interessante, è stato proposto anche a Fiorentina, Roma e Lazio. Spaventa però l'ingaggio: chiede 4 milioni e una commissione per il fratello agente particolarmente alta. Vero che arriverebbe a zero, ma si pagherebbe tanto in termini di stipendio e operazione da concludere"