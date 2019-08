Incredibile Raiola a Napoli per chiudere Lozano, ma il messicano s'è fatto male! Incontro risolutivo? [FOTO]

Mino Raiola a Napoli per Hirving Lozano

Maledizione Lozano, s'infortuna di nuovo in Psv-Den Haag: duro colpo, portato fuori a braccia! Nonostante ciò Calciomercato.it riporta che l'affare sta entrando nel vivo e che da pochi minuti Mino Raiola avrebbe raggiunto Napoli, potrebbe incontrare a breve il presidente De Laurentiis

Secondo quanto riferisce Ciro Troise su Cm.it al di là dell'infortunio, di cui non si conosce ancora l'entità, si cerca di sbrogliare la matassa per l’accordo definitivo sul messicano. Sono pronti 42 milioni di euro e un ingaggio da 4,5 milioni di euro, bisogna sciogliere il nodo dei diritti d’immagine. Alcuni dettagli dell’operazione Manolas hanno condizionato i rapporti con Raiola, quest’incontro potrebbe essere risolutivo per Hirving Lozano alla Ssc Napoli.