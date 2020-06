Lozano in uscita, CdM: ha chiesto all'agente Raiola di trovargli squadra

Calciomercato Napoli - Un gol utile per la fiducia, ma non per cambiare il suo destino in casa Napoli. Sul domani di Hirving Lozano, infatti, continua a pendere un grosso punto interrogativo. Un rebus di difficole risoluzione considerando i costi che lo hanno portato in azzurro e i risultati deludenti.

Mercato Napoli, Lozano vuole andar via

Ma ci sarebbe anche lo stesso giocatore a voler smuovere le acque. Come infatti riferisce il Corriere del Mezzogiorno, il giocatore ha chiesto all'agente Mino Raiola di muoversi sul mercato. Una richiesta probabilmente inevitabile, considerando il flop all'ombra del Vesuvio e lo scarso minutaggio per una storia, in ogni caso, già segnata.