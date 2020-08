Lozano in partenza, CorSport: ipotesi prestito, chance Newcastle! De Laurentiis ne aveva parlato con l'Everton, il retroscena

Calciomercato - Hirving Lozano è un capitale del Napoli che non può essere abbandonato, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"De Laurentiis ed il suo omologo dell’Everton hanno affrontato la possibilità di cederlo in prestito, il discorso è caduto immediatamente. Il Napoli non vuole svenderlo: una possibilità potrebbe essere il Newcastle, ma sono voci che rimbalzano. Lozano in prestito è una ipotesi che conviene non scartare ed anzi sembra la più percorribile, perché in questo momento la priorità del Napoli resteranno le cessioni"