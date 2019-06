Lozano al Napoli solo se parte Insigne. Tuttosport: ADL convinto di strappare James al Real, le cifre dell'affare

Calciomercato Napoli. C’è sempre il “caso” Insigne da risolvere, nel senso che il Napoli prenderà in esame solo offerte non inferiori a 80 milioni di euro. L’attività di Don Mino è entrata nel vivo, così da permettere ad Insigne di cambiare aria, come da lui spesso richiesto, e consentire al Napoli di accontentare Ancelotti su Hirving Lozano.

Come riporta Raffaele Auriemma su Tuttosport:

"De Laurentiis resta convinto che alla fine il Real Madrid cederà su James Rodriguez. Le merengues continuano a sperare in un exploit del Bandido con la Colombia in Coppa America, così da convincere qualche società interessata (l’Atletico Madrid?) a pagare per intero il valore del cartellino: 50 milioni di euro circa. L’offerta del Napoli per Rodriguez non cambia, tra i 5 e i 10 milioni per il prestito annuale con diritto (e non obbligo) di riscatto a 40 milioni. Al talento colombiano il club azzurro garantirà lo stipendio da 6,5 milioni fino al giugno 2020 ed il godimento dei diritti di immagine".