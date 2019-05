Lozano al Napoli, Repubblica: "E' il chiodo fisso di Ancelotti, ma trattativa complicata: resta l'idea romantica Quagliarella"

L'edizione odierna di Repubblica scrive sulle possibili mosse in attacco del Napoli: "Alcune tracce ( importanti) sono state già disseminate. Fabio Quagliarella è l’idea romantica che va corroborata da una trattativa con la Sampdoria, Hirving Lozano è il chiodo fisso di Carletto, conquistato dalle doti calcistiche del messicano capace di fare la differenza con la sua velocità. Il Psv è consapevole di avere un tesoro ( calcistico) tra le mani e quindi ha alzato il prezzo a 40 milioni sperando di scatenare una vera e propria asta. Il Napoli resta aggrappato ad una trattativa complicata per accontentare il suo allenatore, al di là di eventuali cessioni eccellenti con la situazione Insigne sempre in stand-by. Ma la lista prevede anche variazioni al tema"