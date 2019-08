Lozano al Napoli, Il Mattino: accelerata importante in questa settimana. E' separato in casa: la situazione

Calciomercato Napoli ultimissime oggi sulla trattativa tra la Ssc Napoli e Hirving Lozano. L'esterno messicano ormai vive da separato in casa col club olandese. Ieri sera è stato, infatti, relegato in panchina con il Psv nell’esordio di ieri sera in Eredivisie contro il Twente.

Un altro segnale del momento particolare che l’attaccante messicano sta vivendo in quest’avvio di stagione e che potrebbe far crescere la sua volontà d’addio al club olandese. Già la mancata qualificazione in Champions League non è stata per lui una bella notizia perché ha perso una vetrina internazionale di grande importanza. E poi Lozano, secondo il giornale olandese il Voetbal International, non avrebbe per nulla gradito la sostituzione proprio nel corso del preliminare di Champions, perso in settimana contro il Basilea, situazione che di fatto avrebbe portato alla rottura con il tecnico Van Bommel.

Hirving Lozano con la figlia

Lozano-Napoli, diritti d'immagine l'ostacolo più grande

L'edizione odierna de Il Mattino individua l'ostacolo più grande, ovvero quello sui diritti d'immagine essendo il messicano legato non solo a livello tecnico ma anche a livello personale a brand importanti.